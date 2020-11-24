Назначение

Главе Ингушетии представили нового гендиректора «Газпром межрегионгаз Назрань»

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Махмуду-Али Калиматову представили назначенного решением совета директоров нового руководителя общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Назрань» Харона Цороева, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Во встрече приняли участие начальник управления ООО «Газпром межрегионгаз» по корпоративной защите Сергей Ничталюк и заместитель председателя правительства республики Тимур Фаттахов.

Калиматов отметил налаженное взаимодействие с газовыми компаниями, успешную реализацию планов по газификации региона, снижению задолженности потребителей газа. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества, а также наметил перед новым руководством компании конкретные меры по решению существующих проблем.

«Харон Бисолтович хорошо знаком с ситуацией в республике, проблемы для него близки и понятны. Необходимо продолжить работу по развитию газовой отрасли региона. Хочу подчеркнуть вопрос безопасности. На это нужно обратить особое внимание. Культура потребления газа и использования газового оборудования у населения на низком уровне. Поэтому надо способствовать повышению степени осведомленности людей в этих вопросах. Тем более с началом отопительного сезона риск несчастных случаев, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного оборудования, увеличивается в разы. Прошу проанализировать эту тему и выработать механизм ее решения, который будет принят каждым», — сказал Глава Ингушетии.

Харон Цороев приступил к своим обязанностям 18 ноября. В газовой отрасли он работает более 8 лет.

Новый руководитель компании окончил институт экономики и правоведения Назрани и Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова.

Работал на различных должностях, а с декабря 2019 — первым заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

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