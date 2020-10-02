Назначение

Главе Ингушетии представили начальника ОФСИН России по республике

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Руководителем отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Ингушетии назначен полковник внутренней службы Сергей Ролдугин, которого в ходе рабочей встречи представил Главе республики Махмуд-Али Калиматову начальник управления кадров ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко.

Сергей Ролдугин приказом ФСИН России с 30 июня текущего года являлся временно исполняющим обязанности, сменив на данном посту Андрея Мельникова.

Калиматов пожелал продуктивной работы новому руководителю региональной службы, выразил уверенность в том, что он справится с поставленными задачами на вверенной ему территории согласно действующему законодательству, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Сергей Николаевич Ролдугин родился 6 сентября 1977 года в Ставропольском крае. В 2008 году он окончил Владимирский юридический институт ФСИН России. Трудовая деятельность в УИС началась с 1998 года. Он прошел трудовой путь от младшего инспектора отдела охраны до начальника учреждения. В 2014 году был назначен на должность начальника исправительной колонии №3 УФСИН России по Ставропольскому краю. За период службы награжден различными ведомственными наградами.

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