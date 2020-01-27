Главам регионов СКФО в Пятигорске представили нового полпреда Президента России в округе Юрия Чайку

Матовников открыл мероприятие со словами благодарности и напутствия как всему составу аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО, так и руководителям регионов округа, представителям силовых структур и депутатского корпуса.

«Я хотел бы высказать слова благодарности всем присутствующим за то время, что мы проработали вместе. Мы смогли хорошо скоординировать нашу деятельность и сделали все, чтобы продолжение вперед социально-экономического развития Северного Кавказа было поступательным. Я уверен, что эта работа будет продолжена», — отметил он.

Представляя Юрия Чайку, Владимир Островенко охарактеризовал его как человека компетентного и волевого, с большим опытом ответственной государственной службы.

«На постах Министра юстиции и Генпрокурора России Юрий Яковлевич многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе. Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы», — подчеркнул Островенко.

Чайка выразил уверенность в сплоченной плодотворной работе и полном взаимодействии с главами СКФО. Он озвучил приоритеты в своей дальнейшей работе, обозначив основные проблемы округа, над которыми необходимо слаженно и поступательно работать: безработица, коррупция, трудности в жилищной сфере и другие.

«Отмечу, что цели государственной политики на Северном Кавказе остаются неизменными. Это полномасштабная реализация национальных проектов, повышение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, приток инвестиций», — сказал новый полпред Президента России в СКФО.

Чайка отметил, что работа полпредства будет полностью переформатирована, он посетит каждый регион, чтобы максимально погрузиться в повестку и определить, какие меры от него требуются. Реализация нацпроектов будет взята под жесткий контроль, система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Также полпред заявил, что в связи с упразднением Министерства по делам Северного Кавказа, будут приняты новые решения по экономическому развитию округа, уже в ближайшее время предстоит обозначить конкретные шаги в этом направлении.

Напомним, ранее, комментируя назначение новым полпредом в СКФО Чайки, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сказал, что «знает Юрия Яковлечива лично».

«Он очень известный и авторитетный человек, имеет колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности. По моему мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел субъектов Северного Кавказа. Он продолжит курс на укрепление стабильности региона в целом, как политической, так и экономической, и курс на решение сложных социальных проблем», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.