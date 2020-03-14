Главам четырех округов и коммунальщикам в Назрани объявлены выговоры за ненадлежащее санитарное состояние города

«Глава города отметил, что санитарное состояние города продолжает волновать его и местных жителей, сложившейся ситуации поспособствовало множество факторов, вместе с тем бороться с этим должны все вместе», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что Евлоев объявил выговоры начальнику МУП «Специализированное коммунальное предприятие», главам Центрального, Альтиевского, Гамурзиевского и Насыр-Кортского округов.

Мэр поручил главам округов на своем уровне с привлечением необходимого оборудования немедленно принять меры по очистке города и ежедневно докладывать о приводимой работе по исправлению ситуации.

Ранее глава Назрани вслед за мэром Карабулака признал неудовлетворительной работу ООО «Экосистема» по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов после анализа и из-за жалоб горожан.

Он заявлял, что руководство специализированного коммунального предприятия муниципалитета также неоднократно жаловалось на плохую работу упомянутой компании.

Евлоев отметил, что власти Назрани долгое время пытались наладить сотрудничество и взаимодействие с региональным оператором, но в связи с ухудшающейся ситуацией приходится публично обращаться к руководству «Экосистемы».

В связи с тем, что закон не позволяет муниципалитету в одностороннем порядке расторгнуть договор с компанией, власти призывают регионального оператора проводить свою работу на должном уровне.

В начале февраля власти Ингушетии на основании жалоб жителей после расторжения соглашения с «Экосистемой» решили внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора. На каждом участке будет работать свой оператор. Первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжа и Карабулак.

Второй участок — Малгобек, Малгобекский район, сельские поселения Кантышево и Долаково. Третья зона включит в себя Назрановский район, Назрань и Магас.