Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии
По материалам проверки надзорного ведомства возбуждено уголовное дело в отношении руководителя муниципального предприятия «УЖКХ г. Сунжа» о невыплате заработной платы работникам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«Установлено, что руководитель предприятия, имея финансовую возможность, действуя из личной заинтересованности, не выплачивал работникам заработную плату свыше двух месяцев», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его данным, общая сумма задолженности перед коммунальщиками за ноябрь-декабрь 2019 г. превысила 747 тыс. руб.
В связи с этим прокурор Сунженского района направлял материалы проверки в следственные органы, которые послужили основанием для возбуждения дела в отношении директора по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).