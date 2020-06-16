Глава УЖКХ попал под следствие за невыплату зарплаты коммунальщикам в Ингушетии

«Установлено, что руководитель предприятия, имея финансовую возможность, действуя из личной заинтересованности, не выплачивал работникам заработную плату свыше двух месяцев», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, общая сумма задолженности перед коммунальщиками за ноябрь-декабрь 2019 г. превысила 747 тыс. руб.

В связи с этим прокурор Сунженского района направлял материалы проверки в следственные органы, которые послужили основанием для возбуждения дела в отношении директора по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).