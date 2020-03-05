Резонанс

Глава турецкой диаспоры в Ингушетии: «Мы никогда не пойдем против своей страны — России»

0
Бинали Халилов

Руководитель национально-культурной автономии турок-месхетинцев в Ингушетии Бинали Халилов считает некорректным и даже провокационным заявление советника Президента Турции Месута Хакки о том, что в случае войны Россия будет «разорвана изнутри» с помощью «пятой колонны» и 25 миллионов российских мусульман, которые поддержат турецких солдат

«Мы никогда не пойдем против своей страны — России. Чтобы мусульмане поднялись здесь против российского государства и народа — такого не будет. В частности, я могу прямо заявить об этом от имени турок-месхетинцев, которые живут в Ингушетии в мире и согласии со всеми. Для меня непонятно, опираясь на что, позволяет себе такие высказывания советник Президента Турции», — отметил Халилов в телефонном интервью «Ингушетии».

Он добавил, что внимательно слушает выступления самого Эрдогана. «Я не считаю, что между лидерами России и Турции есть противоречия, тем более задача в Сирии одна — борьба с террористическими группировками», — сказал Халилов.

Руководитель национально-культурной автономии турок-месхетинцев в Ингушетии подчеркнул, что «мусульмане России, конечно же, переживают, когда у единоверцев в любой части мира есть проблемы».

«Но, это не значит (еще раз подчеркиваю), что мы выступим против своей страны. Я очень надеюсь, что подобных провокационных заявлений больше не будет с турецкой стороны. Тем более я, как турок, хочу, чтобы Турция процветала, и там был мир, а также добрых отношений между нашими странами. Война не нужна никому», — подытожил он.

Ранее по сообщениям СМИ советник Эрдогана Месут Хакки в прямом эфире телеканала A Haber заявил, что Турция готова воевать с Россией, месть будет ужасной и наша страна будет «разорвана изнутри» с помощью «пятой колонны» и проживающих здесь 25 миллионов мусульман, которые поддержат турецких солдат.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Женщины, они как пуговки, на них все держится!
В Ингушетии планируется создать дорожную карту для поддержки МСП
Недопустим поверхностный, бюрократический подход в обеспечении безопасности людей — Калиматов
Мэр Карабулака не намерен мириться с объектами незавершённого строительства в центре города
В Ингушетии планируют возобновить работу простаивающей швейной фабрики
Назначен новый руководитель «Ингушрегионводоканала»
В Ингушетии выявлено меньше всего денежных знаков, имеющих признаки подделки
Работникам «Ингушавтотранса» решили выдать зарплату за несколько месяцев после вмешательства прокуратуры
Депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал Зелимхана Бакаева одним из лучших игроков национального чемпионата
Ингушские сотрудники Росгвардии посетили ветерана ВОВ Камбулата Гайсанова
В Ингушетии после обысков задержаны два человека по делу об избиении полицейских во время митинга

Главное

Яндекс.Метрика

 