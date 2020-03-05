«Мы никогда не пойдем против своей страны — России. Чтобы мусульмане поднялись здесь против российского государства и народа — такого не будет. В частности, я могу прямо заявить об этом от имени турок-месхетинцев, которые живут в Ингушетии в мире и согласии со всеми. Для меня непонятно, опираясь на что, позволяет себе такие высказывания советник Президента Турции», — отметил Халилов в телефонном интервью «Ингушетии».

Он добавил, что внимательно слушает выступления самого Эрдогана. «Я не считаю, что между лидерами России и Турции есть противоречия, тем более задача в Сирии одна — борьба с террористическими группировками», — сказал Халилов.

Руководитель национально-культурной автономии турок-месхетинцев в Ингушетии подчеркнул, что «мусульмане России, конечно же, переживают, когда у единоверцев в любой части мира есть проблемы».

«Но, это не значит (еще раз подчеркиваю), что мы выступим против своей страны. Я очень надеюсь, что подобных провокационных заявлений больше не будет с турецкой стороны. Тем более я, как турок, хочу, чтобы Турция процветала, и там был мир, а также добрых отношений между нашими странами. Война не нужна никому», — подытожил он.

Ранее по сообщениям СМИ советник Эрдогана Месут Хакки в прямом эфире телеканала A Haber заявил, что Турция готова воевать с Россией, месть будет ужасной и наша страна будет «разорвана изнутри» с помощью «пятой колонны» и проживающих здесь 25 миллионов мусульман, которые поддержат турецких солдат.