Глава Сунженского района Магомет Дзейтов вручил родственникам кадровых офицеров-ингушей медали «250 лет единения Ингушетии с Россией»

В торжественной обстановке состоялось вручение наград родственникам офицеров, награжденных Главой Республики Ингушетия юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, Магомет Дзейтов выразил искреннюю благодарность родителям, чьи сыновья достойно несут службу в рядах российской армии и имеют отличные и хорошие результаты. Вот имена этих почтенных офицеров: Махмут Костоев, Иса Муталиев, Умар Балаев, Назир Балаев, Адам Чаниев, Саид Ахриев, Ибрагим Доскиев.