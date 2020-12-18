Глава Сунженского района Магомет Дзейтов вручил родственникам кадровых офицеров-ингушей медали «250 лет единения Ингушетии с Россией»

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Глава Сунженского района Магомет Дзейтов вместе с военным комиссаром Сунженского района провел встречу с родственниками кадровых офицеров-ингушей, достойно представляющих район на местах прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

В торжественной обстановке состоялось вручение наград родственникам офицеров, награжденных Главой Республики Ингушетия юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, Магомет Дзейтов выразил искреннюю благодарность родителям, чьи сыновья достойно несут службу в рядах российской армии и имеют отличные и хорошие результаты. Вот имена этих почтенных офицеров: Махмут Костоев, Иса Муталиев, Умар Балаев, Назир Балаев, Адам Чаниев, Саид Ахриев, Ибрагим Доскиев.

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