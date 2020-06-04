Глава Рособрнадзора ответит 18 июня в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в текущем году

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В Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 18 июня в 10:00 пройдёт «горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году.

Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся: проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года; изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов; содержания экзаменационных материалов; дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.
В настоящее время уже принимаются вопросы: по электронной почте ege2020@obrnadzor. gov. ru; в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

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