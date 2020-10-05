Глава Росгвардии поздравил педагогов подведомственной школы № 2 города Назрани с Днём учителя

«Мы признательны вам, наши дорогие учителя и ветераны педагогического труда, за самоотверженную работу, поддержку, тепло и любовь, которую вы каждый день дарите своим ученикам. Вы открываете для них удивительный мир знаний, учите думать и побеждать. Именно от вас зависит, каким станет наше будущее — это большое счастье и колоссальная ответственность», — говорится в поздравительном адресе.

Особую признательность Виктор Золотов выразил педагогам Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова и Пермского кадетского корпуса имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственных Росгвардии общеобразовательных школ № 1 города Грозного и № 2 города Назрани.

«Работая с воспитанниками этих учебных заведений, вы закладываете основу будущего офицерского корпуса Росгвардии, воспитываете в них дух патриотизма, активную гражданскую позицию, чуткое отношение к людям», — подчеркнул генерал армии.

Глава Росгвардии пожелал учителям в это непростое время крепкого здоровья, оптимизма, высокой оценки коллег, благодарности и признательности родителей.