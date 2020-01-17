Глава правительства Ингушетии проверил ход строительства психоневрологической больницы в республике

Представитель подрядной организации сообщил премьеру, что на сегодняшний день ведутся работы по прокладке наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, а также возведению здания пищеблока.

Суриков поставил задачу строго следить за качеством строительства объекта, который до конца текущего года должен быть введен в эксплуатацию.

Также глава правительства посетил Малгобекскую центральную районную больницу. Медучреждение функционирует с 1978 года, стационарная специализированная медпомощь оказывается в 10 отделениях больницы, где лечебно-диагностический процесс обеспечивается 5 отделениями, оснащенными современным медицинским оборудованием.

Как проинформировала Сурикова главврач больницы Лилия Сампиева, на сегодняшний день в медучреждении развернуто 286 коек. По сравнению с прошлым годом более чем в два раза вырос показатель работы травматологического отделения. «Хотелось бы отметить, что по хирургии у нас также очень хорошая бригада врачей, нареканий со стороны населения ни разу не было. Но стоит учесть, что МЦРБ введена в эксплуатацию более 40 лет назад, в связи с чем, в настоящее время наблюдается моральный и физический износ различных инженерных сетей», — отметила Сампиева.

Среди основных недочетов она выделила перебои в работе лифтового оборудования.

Премьер поручил своему заместителю устранить данную проблему в кратчайшие сроки. «Пригласите специалистов, которые смогут выявить причины неисправностей лифта. В больницах должны быть все необходимые условия, чтобы обеспечить население оперативной и качественной медицинской помощью», — отметил Суриков, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.