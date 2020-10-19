Глава правительства Ингушетии нашел бутылку с запиской «Ты счастливчик» во время экоакции

«В ходе уборки русла реки Асса глава Кабинета министров нашёл бутылку с запиской «Ты счастливчик» и заветным номером», — сказал представитель ведомства.

По словам собеседника газеты «Ингушетия», премьер-министр выиграл наушники, которые он подарил известной российской актрисе, телеведущей и эковолонтеру Юлии Михалковой.

«Я давно о таких мечтала!» — сказала телеведущая, получая подарок от премьера.

До начала экомарафона на территории береговой полосы реки Асса были запрятаны 12 маленьких бутылок с записками и номерами подарков. Одну из них так и не удалось обнаружить.

До конца субботника эковолонтеры, нашедшие «клад», не знали, какой из пронумерованных подарков им достанется. Раскладка бутылок производилась поздно ночью, так что даже сами организаторы не могли определить место, где они запрятаны. Бутылки лежали среди мусора в ожидании самых удачливых и усердных эковолонтеров.

По словам представителя Минприроды, победители получили портативные зарядные устройства, беспроводные зарядки, наушники и роутеры беспроводного интернета. Церемония награждения состоялась по окончании экоакции.

Напомним, около 5 тысяч человек вышли на акцию «Чистые берега», которая прошла в разных районах и населенных пунктах Ингушетии. Всего в ходе республиканского субботника экоактивисты очистили почти 50 км берегов рек Асса, Назранка, Сунжа, Кенч, Синий Камень и Армхи. Впервые субботник велся с соблюдением правил раздельного сбора мусора по пяти фракциям.

«Ингушетия все предыдущие годы занимала лидирующие позиции в реализации проекта «Вода России». И сегодня в нашем экомарафоне принимают участие специально прибывшие из Москвы гости — представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Светлана Тайшманова, а также актриса и ответственный эковолонтер Юлия Михалкова», — отметил глава Минприроды Магомед Евлоев.

Акция «Вода России» по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года «Вода России» стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (входит в нацпроект «Экология»). В рамках акции к концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.