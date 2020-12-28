Глава правительства Ингушетии наградил победителя и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020»

Победителем конкурса стала учитель биологии столичного лицея Зинаида Костоева.

Второе место разделили учитель начальных классов гимназии Назрановского района Аза Аспиева и учитель истории школы номер 12 сельского поселения Инарки Малгобекского района Хава Саутиева.

Третье место заняли учителя русского языка и литературы Зина Точиева из сельского поселения Ольгетти Джейрахского района и Хава Батажева из города Сунжи.

Также Батажева признана лучшей в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм», Точиева — в номинации «Сердце отдаю детям», Саутиева и Аспиева выиграли в категориях «Педагогический талант» и «Лучший учитель года», соответственно.

Премьер поздравил учителей, отметив важность выбора их профессии и преданность своему делу.

«Несмотря на то, что этот год был сложным в связи эпидемиологической ситуацией и переходом на дистанционное обучение, конкурс был организован и проведен на достойном уровне. Хотел бы выразить вам слова благодарности за участие в конкурсе и пожелать удачи победителю успешно представить нашу республику в финале. Участие и обмен опытом очень важен для педагогов, привозите нам в регион новые подходы работы с детьми, ведь увлечь детей — это всегда нелегкий и творческий процесс», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Марьям Амриева и министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» в регионе проходил с 22 октября по 17 ноября 2020 года. По итогам двух туров и на основании решения жюри были определены: победитель, призеры и лауреаты конкурса. Все они, а также победители различных номинаций, в соответствии с постановлением правительства Ингушетии награждаются дипломами и денежными премиями. Победитель представит республику на всероссийском этапе, который пройдет в январе 2021 года в Волгограде. Финал конкурса состоится 22 января — 4 февраля будущего года.

Конкурс «Учитель года России» направлен на развитие творческой деятельности педагогических работников, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов образования в обществе.