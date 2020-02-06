Глава Назрани Урусхан Евлоев посетил «проблемный» дом на проспекте Базоркина

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Глава Назрани Урусхан Евлоев совместно со своими заместителями посетил после обращения граждан дом № 78 на проспекте Базоркина.

По информации пресс-службы мэрии города, в ходе проведенного анализа ситуации выяснилось следующее: в указанном доме до 2011 года проживало 16 семей. В 2011 году были осуществлены выплаты жителям на приобретение жилья взамен разрушенного в результате паводка, произошедшего в 2002 году. Восемь семей от выплат отказались.

В 2016 году разрешить данную ситуацию местная администрация попыталась с помощью привлечения инвестора. Так, жителям было предложено переселиться в дом № 29 в 105-м массиве. Вместо квартир площадью 50 кв. м были предложены квартиры площадью 74 кв. м, но жители отказались по ряду причин, одной из которых является расположение квартир на верхних этажах дома.

Градоначальник отметил, что ситуация серьезная, поскольку проживание жителей в данном доме опасно, но поиск оптимального решения требует тщательнейшего анализа.

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