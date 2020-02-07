Глава МВД подарил велосипеды детям погибшего при нападении на пост в Ингушетии инспектора

«Министр внутренних дел посетил семью инспектора по исполнению административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по Магасу Зелимхана Кокорхоева, погибшего при выполнении служебных обязанностей. Коробкин выразил соболезнования матери и вдове погибшего и заверил, что ведомство всячески будет помогать семье Зелимхана», — сказал представитель МВД.

По его словам, семье оказана материальная помощь, дети погибшего получили от министра два велосипеда и игрушки.

«У нас в регионе хорошо развита взаимная поддержка, что облегчает переживание настигшего горе. Потеря каждого сотрудника для меня это, как отрывание частички моего сердца» — процитировал изданию министра сотрудник его пресс-службы.

34-летний полицейский начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД Магаса. С 2011 года добросовестно нес службу в подразделении ГИБДД.

За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем.

У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Напомним, 31 декабря было совершено нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Один сотрудник погиб, трое пострадали.

По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.

У пострадавшего оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Шанхоева был диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, травма шейного отдела позвоночника, множественные ушибы рук, ног и черепа, касательное ранение. Другой сотрудник ДПС Даурбеков был доставлен в ингушскую больницу с раной головы, множественными ранами туловища и конечностей. 1 января этого года пострадавших перевезли в Махачкалу на вертолете. Две недели назад они были выписаны из ведомственного госпиталя МВД в Махачкале.

Один из нападавших с ножом 18-летний Микаил Мизиев ликвидирован, второй — Ахмед Имагожев с ранением доставлен в ингушскую республиканскую больницу. Он дал показания, рассказал правоохранителям о подготовке и совершении нападения. В рамках расследования дела силовики провели обыски по нескольким адресам, в том числе в домах злоумышленников.