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Глава МВД по Ингушетии поздравил мусульман республики и призвал их уберечь дорогих людей от реальной опасности

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Михаил Коробкин

Руководитель МВД по Ингушетии Михаил Коробкин поздравил мусульман республики с праздником Ид аль-Фитр (Мархаш) и призвал их уберечь дорогих людей от незримой, но реальной опасности — оставаться дома.

«К глубокому сожалению, в текущем 2020 году Уразу-Байрам мы встречаем в условиях распространения в нашей республике, как и во всем мире, коварной болезни — вирусной инфекции Covid-19, уносящей человеческие жизни, вырывающей из наших рядов родных и близких людей. В этой связи, уважаемые сограждане, я настоятельно прошу вас уберечь дорогих вам людей от незримой но реальной опасности, которую вы, сами того не подозревая, можете навлечь на них, особенно на граждан пожилого возраста, хрупкое здоровье которых зачастую не в силах противостоять и менее серьезным болезням», — отметил Коробкин в своем обращении.

По его словам, пандемия не отменяет праздник, «он в наших сердцах и в наших домах. Поверьте, в наше время, в век высоких достижений телекоммуникационной техники теплые слова вашего поздравления дойдут до слуха и сердца каждого, к кому они обращены, как бы далеко он от вас не находился».

«Я призываю всех мусульман республики отмечать в этом году праздник Ид-аль-Фитр в кругу своей семьи, исключив визиты даже к ближайшим родичам! Давайте беречь друг друга, в надежде, что искренняя радость от встреч (пусть и состоявшихся немного позднее) не будет омрачена горечью невосполнимых утрат», — подчеркнул министр.

Он пожелал всем «мира, благополучия и всего самого доброго на земле».

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