Праздник

Глава МВД по Ингушетии поздравил матерей и вдов погибших сотрудников с 8 марта

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Глава МВД по Ингушетии генерал-майор полиции Михаил Коробкин поздравил сотрудниц министерства, вдов и матерей погибших правоохранителей с наступающим праздником — Международным женским днем.

«В преддверии Международного женского дня я искренне поздравляю всех женщин нашего большого коллектива с этим замечательным весенним праздником. Расследование преступлений, профилактика подростковой преступности, реализация миграционной политики, контроль за учетно-регистрационной дисциплиной — вот лишь некоторые направления, где женщины сегодня на высоком профессиональном уровне, укрепляя и возрождая лучшие традиции, основанные на благородстве, великодушии и чести, обеспечивают реализацию государственных задач», — сказал Коробкин.

Особые слова признательности министр выразил женщинам, которые связали свою судьбу с защитниками правопорядка. «Мы преклоняем головы перед мужеством и стойкостью вдов и матерей, чьи мужья и сыновья погибли при исполнении служебного долга», — отметил он.

За добросовестное отношение к исполнению своих служебных обязанностей, личную дисциплинированность и в честь празднования Международного женского дня 8 марта приказом МВД по республике были вручены благодарственные письма 52 сотрудницам органов внутренних дел.

Завершилось мероприятие концертом. В преддверии праздника артисты Ингушской Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева исполнили для женщин в погонах популярные мелодии, подарив радость и хорошее настроение, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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