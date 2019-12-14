«Объекты строятся на окраине села, города; около 3 тысяч жителей стоят в очереди на 6 соток, а некоторые главы муниципалитетов позволяют себе наживаться на распределении земель. У нас запланировано строительство 73 объектов до конца 2024 года. Такими темпами у нас все будет построено на окраинах. Я жду от вас исполнения регламента, ваших должностных обязанностей и, в конце концов, благородства. Столько проектов — больниц, домов культуры, ФОКов, школ — это все для нас, наших детей, а строить негде! Таких проблем не будет. Справедливый хозяин должен быть на земле — и это глава муниципалитета», — заявил Калиматов.

Руководитель субъекта дал поручение юридически оформить и отвести участки, необходимые для реализации строительства всех 73 объектов до 20 марта 2020 года. При этом главный критерий определения места возведения учреждений — доступность и удобство для населения. Все разногласия будут решаться в правовом поле, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Заключительным действием по отводу земель станет разграничение стройплощадок с установкой ограждений и информационных стендов, щитов-указателей с планом предстоящих работ. Таким образом, все жители будут осведомлены, где и что строится.

Руководитель Ингушетии подчеркнул также, что работникам муниципалитетов не хватает юридической «подкованности» при устранении уже сложившихся обстоятельств и проблем присвоения земель, неуплаты аренды и других незаконных действий со стороны недобросовестных предпринимателей и должностных лиц.

«Я уже поручил собрать юристов районов, городов, провести семинары и обучить, чтобы все вопросы разрешить по закону и навести, наконец, порядок в данной сфере», — добавил он.

Совещание состоялось по факту проверки реализованного проекта — среднего образовательного учреждения на 704 ученических места в 9-м микрорайоне Магаса, открытие которого перенесли после выявленных недочетов.

Напомним, ранее Калиматов заявлял, что будет осматривать все стройплощадки в республике.

«Ни один из возводимых жилых домов или другой объект, на котором выявятся недостатки, в том числе и на прилегающей территории, не будет принят и не останется без соответствующего внимания. Я лично буду выезжать, и проверять их. Допускать оплошности при строительстве школ, детских садов, больниц, жилых домов — неприемлемо. Это — не недоработки, это преступление перед своим народом, своими детьми и внуками», — отмечал Глава республики.