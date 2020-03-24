Глава Минтруда Ингушетии раскритиковал работу руководства дома-интерната в ходе внезапной проверки
Глава Минтруда Ингушетии Адам Хашагульгов выразил недовольство деятельностью руководства и персонала Пседахского психоневрологического дома-интерната, в результате которой не созданы надлежащие условия для подопечных, сообщили газете «Ингушетия» в социальном ведомстве.
«Хашагульгов совершил внеплановый инспекционный выезд в дом-интернат в целях проверки условий содержания подопечных. Он остался недоволен работой персонала и руководства учреждения. Во время внезапной проверки выявлены серьезные нарушения в пищеблоке центра», — сказал представитель Минтруда.
По его словам, нарекания вызвала и организация питания, которая не соответствует установленным нормам.
«Я не позволю такого хамского отношения к нашим подопечным, если вы сможете вечером накормить свою семью такой же едой, я готов с вами согласиться и смириться с данной ситуацией. Но я уверен, что никто из вас не накормит своих домочадцев такой пищей», — отметил Хашагульгов.
Нарушения санитарных норм обнаружены и в спальном корпусе.
Руководитель ведомства потребовал провести дезинфекцию всего блока, заменять постельное белье раз в неделю, а также проветривать помещения, создать условия, чтобы подопечным было комфортно находиться в учреждении.
По итогам проверки Хашагульгов дал поручение создать специальную комиссию для изучения обозначенных проблемных вопросов, принятия соответствующих мер по их устранению.