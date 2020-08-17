Глава Минтруда Ингушетии проверил готовность к отопительному сезону Троицкого дома-интерната

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Руководитель Минтруда Хаджибекир Муталиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, проверил готовность Троицкого дома-интерната для детей с проблемами развития к отопительному сезону.

«На сегодняшний день у нас есть современное оборудование для подачи тепла на данный объект, а с нашей стороны его необходимо поддерживать в соответствующем состоянии, поскольку нам важно, чтобы наши подопечные чувствовали себя в комфортной среде», — заявил руководитель ведомства.

Напомним, в детском доме-интернате находится более 20 человек, 11 из которых находятся на постоянном постельном режиме с различными диагнозами. Реабилитационная программа в ГБУ «ТДДИ» включает в себя разнообразные методы и процедуры. Здесь применяется коррекционное воспитание, профессиональная и социальная ориентация, а также развитие различных навыков.

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