Глава Минспорта России прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

Колобков помимо главных достопримечательностей региона, посетит ледовую арену «Эрзи». Хоккейную академию имени олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, открытую в столице Ингушетии в январе минувшего года. Ледовый дворец, в котором опытные тренеры занимаются профессиональной подготовкой хоккеистов, включает в себя зрительный зал на 500 мест, VIP-ложу для почетных гостей, также есть административный корпус и другие вспомогательные помещения.

В спорткомплексе имеются все условия для проведения различных массовых спортивных и культурных мероприятий, в том числе хоккейных матчей, показательных выступлений по фигурному катанию, тренировок, соревнований.

Кроме того, министр посетит футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Назрани. По данным мэрии города, профессиональный стадион с тремя беговыми дорожками с искусственным покрытием и освещением ограждающих конструкций, воркаут-площадкой строится в рамках национального проекта «Демография».

В рамках визита запланирован и осмотр места строительства стадиона на 15 тыс. зрителей стоимостью 5 млрд руб. в Магасе. Проект самого крупного в регионе стадиона выбрали сами жители — за него проголосовали почти 70% участников.

Выбранный проект представляет собой овальное здание со стеклянным фасадом и куполом, внутри стадиона будут расположены беговые дорожки и легкоатлетическое ядро.

Наружная фасадная часть основного объекта представляет собой полузакрытый стеклянный купол, внутри которого разместятся футбольное поле, поля для легкоатлетического ядра, трибуны на 15 тыс. мест, две вип-ложи, кафе, рестораны, вся необходимая инфраструктура. Плюс рядом с основным объектом разместятся здания со вспомогательной инфраструктурой — стоянки для автомашин, раздевалки для спортсменов, тренировочные помещения.

Возведение объекта планируют завершить до конца 2021 году. Строительство стадиона с многопрофильным спортивным комплексом будет вестись в рамках федеральной программы «Развитие спорта России».

В спорткомплексе разместятся до девяти спортивных федераций Ингушетии.

В рамках рабочей поездки, запланирована двусторонняя встреча Калиматова в Колобкова в резиденции Главы Ингушетии в Магасе, предусмотрено подписание соглашения о сотрудничестве в области развития физкультуры и спорта между Минспорта России и правительством республики.