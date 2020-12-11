Глава Минприроды Ингушетии принял участие в совещании Бассейнового совета

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Вопросы развития водохозяйственного комплекса субъектов России, формирования перечней водохозяйственных мероприятий и задач по охране водных объектов на 2021 год обсудили на очередном заседании Бассейнового совета Западно-Каспийского бассейнового округа, прошедшем с участием министра природных ресурсов Ингушетии Магомеда Евлоева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды, министр на совещании доложил о ходе исполнения мероприятий по определению и установлению границ зон затопления, подтопления в регионе.

Участники совещания дополнительно обсудили плановый период на 2022-2023 гг., а также готовность к реализации предстоящих мероприятий в рамках национального проекта «Экология».

Заключительной темой совещания стало осуществление государственного мониторинга водных объектов в части наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

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