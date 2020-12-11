Глава Минприроды Ингушетии принял участие в совещании Бассейнового совета

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды, министр на совещании доложил о ходе исполнения мероприятий по определению и установлению границ зон затопления, подтопления в регионе.

Участники совещания дополнительно обсудили плановый период на 2022-2023 гг., а также готовность к реализации предстоящих мероприятий в рамках национального проекта «Экология».

Заключительной темой совещания стало осуществление государственного мониторинга водных объектов в части наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.