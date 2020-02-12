Законопроект

Глава комиссии по молодежной политике инициирует запрет продажи «снюса» в Ингушетии

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Член горсовета Назрани, председатель комиссии по молодёжной политике, культуре и спорту Марат Озиев внес в региональный парламент законопроект о вводе полного запрета на реализацию бестабачной никотинсодержащей продукции в регионе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского заксобрания.

«В Народное собрание поступил законопроект «О запрете оборота на территории Ингушетии бестабачной никотинсодержащей продукции, предназначенной для потребления никотина способами, отличными от курения табака, и о внесении изменений в закон республики «Об административной ответственности за совершение отдельных правонарушений», — сказал представитель парламента.

По его словам, речь идет о законодательном ограничении производства, распространения и применения никотинсодержащей, нетабачной и некурительной продукции (снюс, пэки и др.).

«Законопроект принят во внимание, в течение десяти дней он будет рассмотрен в Народном собрании. Потом он будет разослан по субъектам законодательной инициативы. Они внесут свои предложения, после этого законопроект планируется рассматривать в первом чтении в парламенте», — добавил собеседник газеты.

Как пояснили изданию в горсовете Назрани, изначально планировалось установить возрастные ограничения по обороту упомянутой продукции, но в результате дискуссии муниципальные депутаты пришли к общему мнению, что будет трудно контролировать оборот, и для защиты несовершеннолетних они приняли решение о полном запрете.

На расширенном заседании комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике инициативу молодого депутата восприняли положительно. Члены горсовета рассчитывают, что закон будет принят парламентом в первом чтении в конце февраля.

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