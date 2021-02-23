Глава КЧР Темрезов выразил соболезнования ингушам и чеченцам, потерявшим родных и близких в депортации

Он отметил, что депортированных в Среднюю Азию ждали 13 лет забвения, скитаний и тоски по Родине. При этом многие представители народов «проявили себя с лучшей стороны и внесли весомый вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне».

«Жителям Карачаево-Черкесии, откуда были депортированы карачаевцы, близка боль всех народов, подвергшихся выселению», — подчеркнул Темрезов.

Он выразил искренние соболезнования главам Ингушетии и Чечни, «всем родным и близким тех, кто пережил те страшные годы, кто сумел вернуться и кто навсегда остался на чужбине».

При этом Глава КЧР отметил, что братские республики активно развиваются во всех направлениях, и пожелал «мира и благоденствия, счастья и здоровья».