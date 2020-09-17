Глава ингушского правительства попал в «десятку» на состязаниях по стрельбе из лука с первой попытки

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин показал лучший результат в стрельбе из лука во время празднования Дня реки Сунжа, сообщили нашему изданию в пресс-службе Минприроды республики.

«Стрельба из лука не так проста, как может показаться со стороны. В этом деле важна сила рук и концентрация внимания. В ходе состязаний в парке семейного отдыха в Сунже с первого раза в «десятку» попал лишь премьер Сластенин», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, свои навыки стрельбы из лука продемонстрировали начальник управления ресурсов, вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий, руководитель Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гусейн Курбанчиев и глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. Но побить рекорд премьера не удалось никому.

Напомним, соревнования были организованы Минприроды региона в рамках республиканского экологического праздника День реки Сунжа.

В Сунже провели мастер-классы по кузнечному и войлочному делу, выставку сувениров с национальной символикой и концерт, субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны, подведение итогов ежегодного проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До конца недели Ингушетия получит первую партию вакцин от коронавируса
Ингушетия получит 200 млн руб. на реконструкцию автодороги «Назрань - Малгобек - Нижний Курп - Терек»
Картина работы Иссы Аушева пополнила фонд музея изобразительных искусств Ингушетии
С начала года правоохранителями Ингушетии выявлено 176 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
Жителя Ингушетии будут судить за применение насилия в отношении полицейского
В Ингушетии определились лидеры по реализации проекта благоустройства парков и улиц
Комитет по туризму Ингушетии проводит массовый забег в высокогорной части республики
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии за весь период превысило 5 тыс. человек
Индекс промышленного производства в Ингушетии за 8 месяцев текущего года вырос на 15,5%
На курорте «Армхи» снова будет проведена выставка-ярмарка «Войлок — в каждый дом!»
Именитые ингушские борцы классического стиля готовы пройти отобор на Кубок России

Главное

Яндекс.Метрика

 