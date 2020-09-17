Глава ингушского правительства попал в «десятку» на состязаниях по стрельбе из лука с первой попытки

«Стрельба из лука не так проста, как может показаться со стороны. В этом деле важна сила рук и концентрация внимания. В ходе состязаний в парке семейного отдыха в Сунже с первого раза в «десятку» попал лишь премьер Сластенин», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, свои навыки стрельбы из лука продемонстрировали начальник управления ресурсов, вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий, руководитель Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гусейн Курбанчиев и глава Минприроды Ингушетии Магомед Евлоев. Но побить рекорд премьера не удалось никому.

Напомним, соревнования были организованы Минприроды региона в рамках республиканского экологического праздника День реки Сунжа.

В Сунже провели мастер-классы по кузнечному и войлочному делу, выставку сувениров с национальной символикой и концерт, субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны, подведение итогов ежегодного проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований».