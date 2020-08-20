Глава «Ингушрегионводоканала» попал под следствие за невыплату 13 млн руб. зарплаты работникам
В отношении директора ГУП «Ингушрегионводоканал» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты свыше 400 работникам предприятия, сообщил газете «Ингушетия» представитель республиканской прокуратуры.
«Установлено, что руководитель предприятия, имея возможность, не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев 402 работникам. Общая сумма задолженности с марта по июнь 2020 г. превысила 13 млн рублей», — сказал изданию сотрудник пресс-службы ведомства.
По итогам проверки ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений закона, отметил собеседник издания.
По материалам проверки прокуратуры следственные органы в отношении директора возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Долги по заработной плате за этот период погашены в полном объеме.