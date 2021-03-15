Глава Ингушетии выступает за отречение родственников от торговцев наркотиками

«У нас ничего не скроешь, каждый знает, в каком доме торгуют наркотиками. Не надо ходить к ним в гости, посещать мероприятия в этих домах, отлучите их. Нужно сказать твердо: «Я не пойду ни на похороны, ни на свадьбу у этих родственников». Можно это сделать? Можно их не приглашать к себе? Можно. С этого следует начать, кто бы он ни был — дальний, близкий родственник, не ходи к нему в гости. Когда вы идёте к нему, вы пьёте эту отравленную воду, едите мясо, купленное на деньги, заработанные на продаже наркотиков», — отметил руководитель региона.

По его мнению, на автомобили, имущество наркоторговцев нужно смотреть не как на богатство, а как на кучу губительного зелья, с презрением относиться к этому.

Калиматов заверил, что в рамках своих полномочий будет требовать принятия действенных мер по искоренению этой заразы.

«Есть такое ложное понимание обычаев и традиций, их восприятия, если молодой человек употребляет наркотики, то родители стараются скрыть эту болезнь от других. Они договаривается, чтоб ему поставили диагноз о том, что он трезв. У нас погибают люди из-за наркоманов. Я считаю преступником того, кто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения сел за руль. Он совершает ДТП, в котором погибают люди, прикрывая его, родственники, наоборот, усугубляют ситуацию», — заявил Калиматов.

По его мнению, такое безрассудное отношение к проблеме приводит к тяжелым последствиям.

«Они все равно его потеряют из-за этой заразы. Поверьте мне, за мою практику в период службы через меня прошло множество уголовных дел по 228 статье. Я видел этих людей, 99,9% неисправимы. Просто общество, родители должны высветить проблему и честно говорить об этом. Правоохранительные органы должны показывать их. Совершил он преступление, нужно показать его по телевидению, сообщить о его деяниях. Если ты скрываешь, то ты губишь его и других. Это и есть ложное понимание наших традиций. Я считаю, что должно быть общественное порицание, правоохранительные органы работают, я буду настаивать, чтоб была неотвратимость наказания, я встречался с председателем Верховного суда республики, руководством МВД, других служб, которые занимаются этими вопросами. Обратился с просьбой о помощи к общественникам, представителям духовенства, потому что у нас катастрофа. Будем настойчиво искоренять сбытчиков, этих преступников, которые убивают людей. Они из корысти это делают, зарабатывают на этом. А это самое страшное, это подрыв наших традиций. Как это можно травить людей? Придумали какие-то названия типа «Лирика», назовите их ромашкой или фиалкой ещё», — выразил возмущение Калиматов.

Напомним, в феврале этого года ингушское духовенство по итогам собрания приняло коллективное решение отлучать от мусульманских общин лиц, уличенных в распространении наркотических средств. Основанием для принятия общественной резолюции послужила неутешительная статистика употребления наркотиков среди молодежи в регионе. На текущий момент на наркологическом учете в Ингушетии состоят около 1,6 тысячи человек, из них 237 — на диспансерном учете, 1 тыс. 359 — на профилактическом.

По сравнению с прошлым годом количество наркозависимых увеличилось на 39 человек. Подавляющее большинство — молодые люди до 35 лет.

Отлучение от местных общин означает, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов теперь не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников. Это решение — одно из ключевых звеньев в цепи борьбы с наркоманией.