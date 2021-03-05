Глава Ингушетии уличил республиканских госслужащих в использовании машин с тонировкой и подложными номерами

«Со статистическими данными не поспоришь. Далеко ходить не надо — давайте начнем со своих подчиненных. Сколько тонированных машин, сколько подложных номеров на дорогах? Среди них есть госслужащие, работники силовых структур», — отметил Калиматов.

Глава региона заявил, что Ингушетия входит в число лидеров по уровню ДТП по стране. В связи с этим рекомендовал Госавтоинспекции обратить на это пристальное внимание и усилить свою деятельность.

Как отметили в ходе совещания представители Госавтоинспекции, одним из проблемных вопросов в обеспечении безопасности дорожного движения является массовое использование подложных и архивных государственных регистрационных знаков. Из отбракованных Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД 536 тысяч фотоматериалов 81% — это использование подложных регистрационных знаков.

За двенадцать месяцев 2020 года в республике зарегистрировано 205 аварий, в которых 68 человек погибли и 362 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП выросло на 12,6%, число погибших в них людей на 17,2%, и по числу раненых в них людей произошел рост на 20,1%.

За январь-февраль этого года на территории Ингушетии зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибло и 62 получили ранения.