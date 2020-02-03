Альпинизм

Глава Ингушетии стал почетным альпинистом России

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов стал почетным альпинистом России. О присвоении звания сообщил президент федерации альпинизма страны Алексей Слотюк на открытии третьего чемпионата страны по этому виду спорта в горной части Ингушетии.

Слотюк отметил, что в этом году чемпионат стал самым массовым по количеству участников (более 70 спортсменов), и сказал о гостеприимстве ингушского народа и особой привлекательности гор республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, соревнования альпинистов в республике проводятся ежегодно. Все участники должны иметь спортивный разряд по классическому альпинизму не ниже первого. Команды пройдут по маршрутам наивысшей категории сложности, совершая восхождения на вершины горного массива Кязи.

Сегодня для команд были определены маршруты восхождений. Имена победителей всероссийских соревнований станут известны 16 февраля.

Отметим, что для участников соревнований установлен альплагерь со всей необходимой инфраструктурой: медпункт, штаб, пресс-центр, столовая, жилая палатка, жилые модули, душевые.

Завтра, 4 февраля, в 7 часов утра первый выход групп на маршруты. 

Победители и призеры соревнований будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней Министерства спорта России.

Для обеспечения безопасности и своевременного реагирования, в случае необходимости, в период проведения чемпионата организовано дежурство поисково-спасательного отряда, ГКУ «Аварийно-спасательная служба Республики Ингушетия» и пожарно-спасательной части.

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