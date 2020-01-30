Глава Ингушетии считает сельское хозяйство одной из наиболее перспективных сфер региона

«Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. Обеспеченность овощами за счет собственного производства в Ингушетии составляет всего лишь 8%, яйцами — 18.3%, мясом — 20.7%», — сказал Калиматов на пресс-конференции.

По его словам, в субъекте наблюдается сильная разбалансированность в вопросах финансирования и целевого использования мер государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Также Калиматов отметил, что за использованием по назначению средств, выделяемых владельцам предприятий на развитие хозяйств, необходим жесткий контроль.

«На данный момент по моему поручению проводится ревизия всех земель сельскохозяйственного назначения, выделенных государственным унитарным предприятиям региона на правах аренды (25227 га). Недобросовестные владельцы хозяйств будут лишены государственных угодий. Я лично буду контролировать этот вопрос. Каждый гектар земли должен быть использован по назначению», — отметил руководитель региона.

Кроме того, проверкам будут подвержены КФХ республики, получившие гранты и субсидии на развитие.

«Недавно я посещал ряд крестьянско-фермерских хозяйств региона и во время этой поездки убедился в том, что у нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу Ингушетии. Ярким примером служит КФХ «Кодзоев Исропил Исаевич» в сельском поселении Кантышево Назрановского района. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает», — добавил Калиматов.

Руководитель субъекта призвал жителей Ингушетии изучить предлагаемые Министерством сельского хозяйства России программы поддержки аграрной отрасли, гранты для начинающих фермеров и воспользоваться. Глава республики привел в пример опыт Ставрополя, где люди, не выходя из дому, занимаются частным предпринимательством, прилично на этом зарабатывая, а также выдавая по 5 тонн яблок с подворья государству, что позволяет значительно обеспечить жителей своего региона местными плодами.

«КФХ ли это, частное ли подворье — земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску, другие овощи и фрукты», — заключил он, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.