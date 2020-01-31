Глава Ингушетии считает, что в регионе актуальна проблема качества питьевой воды

Журналисты отметили, что, несмотря на большие затраты в целях улучшения качества воды, проблема остается актуальной, кроме того жителей населенных пунктов беспокоят частые перебои в водоснабжении, сообщает пресс-службы Главы и правительства региона.

Калиматов подчеркнул, что вопрос водоснабжения, в том числе и проблема качества питьевой воды в Ингушетии — одни из наиболее остро стоящих и требующих пристального внимания со стороны властей и населения.

По его словам, некоторые владельцы частных домовладений и руководители организаций вместо того, чтобы копать выгребные ямы и проводить трубы к городской канализации, выводят стоки бытовых и промышленных отходов в водоемы республики, тем самым нанося существенный урон экологии Ингушетии.

«Вода — это самое главное. Нельзя так относиться к родному краю. Из этих самых водоемов вода потом поступает в наши дома, и мы сами же ее пьем. Если чиновники способны покупать себе бутилированную воду, то люди со средним и низким доходом этого себе позволить не могут. Дети и взрослые теряют свое здоровье, употребляя в пищу воду низкого качества», — отметил Глава республики.

Калиматов сообщил, что, по его сведениям, Роспотребнадзором Ингушетии в Москву были поданы данные о качестве питьевой воды, в которых было указано, что процент ее благоприятности в регионе соответствует восьмидесяти двум. Однако такие сведения вызвали сомнения у Главы, в связи с чем, по его поручению, правительством организована экспертная проверка.

«Мне известно, что, по предварительным данным проверки, цифра Роспотребнадзора завышена почти в два раза и колеблется между 32-42%. Понимаете, как это опасно? Еще чуть-чуть, и эту воду будет просто невозможно пить», — выразил обеспокоенность руководитель региона.

Он призвал компетентные органы, а также руководителей городов и сел Ингушетии с большой ответственностью подходить к данной проблеме и спрашивать с каждого, кто действует в нарушение действующего законодательства и подвергает риску здоровье жителей республики.