Послание

Глава Ингушетии считает, что в послании Президента страны обозначены приоритеты в работе органов власти всех уровней

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В ходе послания Федеральному собранию традиционно Президент России Владимир Путин озвучил актуальные вопросы внешней и внутренней политики, обозначил приоритеты в работе органов власти всех уровней. Об этом газете «Ингушетия» сообщил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

«Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей. В целом, внутренним проблемам, социальным и экономическим, было уделено основное внимание, что для жителей республики важнее всего», — отметил Глава региона.

По его мнению, Президент вывел на первый план тему демографии, а она напрямую связана с экологической ситуацией в стране и уровнем оказания медицинских услуг.

«Государство может строить заводы, гидростанции, технологические процессы продвигать, но если не будет демографического взрыва, без самого необходимого ресурса — человеческого — это бесполезно, поэтому такое внимание детям. Снижение налоговой нагрузки на семью, изменения в программе материнского капитала, выплаты малоимущим семьям — меры, особенно ощутимые для нуждающихся жителей республики, а также — существенное подспорье молодым семьям», — считает Калиматов.

Он отметил, что предоставлять материнский капитал начнут уже за первого ребенка — 466 тысяч рублей. 616 тысяч рублей получат семьи с двумя детьми. При рождении третьего ребенка можно будет рассчитывать на получение от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита. Будут предусмотрены ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чьи официальные доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Учащиеся с 1-го по 4-й классы будут обеспечены бесплатным горячим питанием — это тоже поддержка для родителей. Были также озвучены планы по увеличению бюджетных мест в вузах, доплате учителям.

«Нам же со своей стороны надо улучшить работу регионального перинатального центра, приложить все усилия для оздоровления и улучшения жизни людей, обратить пристальное внимание на качество очистных сооружений. Что касается образования, то необходимо укреплять и улучшать его уровень в местных вузах, чтобы наши студенты не стремились уезжать поступать в столицу и другие города страны», — сказал Глава Ингушетии.

Руководитель республики подчеркнул, что в основном задачи, стоящие перед региональными властями, находят свое отражение в национальных проектах, которые уже существенно помогают республике развиваться, совершенствовать социальную инфраструктуру, но новые программы и меры, озвученные сегодня, ускорят этот темп.

Он уверен, что по результатам послания будут приняты нормативные документы, которые позволят регионам достичь целей, поставленных главой государства.

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