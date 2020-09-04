Глава Ингушетии проверил состояние учебных корпусов коррекционной школы в городе Сунжа

Образовательное учреждение размещается на участке 3,2 га и располагает 9 корпусами как учебными, так и объектами вспомогательного значения: классами, игровыми и спальными комнатами, душевыми, медпунктом, прачечной, спортзалом, кабинетом домоводства и трудового обучения, специально оборудованным компьютерным классом. Построены они и введены в эксплуатацию в разные годы, с 1999 по 2006. В школе обучается 74 ребенка, еще 49 малышей — воспитанники детского сада комбинированного типа, который функционирует на базе учреждения с 2015 года. Общее число персонала —120 человек.

По словам директора Фатимы Оздоевой, в зданиях проводится текущий, косметический ремонт, но в скором времени этого будет недостаточно.

Кроме того, в июне текущего года учреждение получило значительные повреждения во время урагана. Шквалистый ветер оставил без кровли один из корпусов, на другом покрытие было повреждено частично. Тогда средствами Национального фонда развития Ингушетии, силами республиканской команды «Молодежка ОНФ» совместно с местными добровольцами была оказана поддержка и проведены работы по восстановлению крыш.

Калиматов проверил оснащенность учебных кабинетов, состояние помещений, пообщался с работниками и с воспитанниками заведения, для которых уже начался учебный процесс. Он также поинтересовался судьбой выпускников спецшколы и уровнем трудоустройства ребят. Оздоева проинформировала, что многие из них остаются здесь работать в составе педагогического коллектива после получения дополнительного образования и повышения квалификации, а также в качестве техперсонала.

По итогам осмотра руководитель субъекта дал поручение ответственным лицам создать комиссию с участием геодезистов для оценки аварийности зданий. Необходимо оценить целесообразность проведения капитального ремонта и, в случае отрицательного заключения, изыскать возможность строительства новых корпусов.

«Здесь достаточно земли для постройки новых корпусов для детей. Это станет планом на перспективу, который мы осуществим в течение 3-5 лет. Но в первую очередь мы решим вопрос с капитальным ремонтом уже существующих строений», — отметил руководитель Глава региона.

Решение будет принято по итогам работы оценочной комиссии.

Напомним, деятельность школы-интерната направлена на качественное образование и трудовую подготовку по общеобразовательным программам для детей с нарушением слуха, а также их социально-психологическую реабилитацию и интеграцию в обществе.