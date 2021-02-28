Глава Ингушетии присоединится к акции поддержки прикованного к постели амурского юнармейца Степана Игнатенко

Калиматов за чашкой чая обсудил с собравшимися ребятами и начальником штаба регионального отделения Мадиной Богатыревой проблемные вопросы, а также перспективы развития движения. Юнармейцы рассказали о своей деятельности, ее направлениях и результатах, задали Главе республики интересующие их вопросы о дружбе, вызовах жизни и способах с ними справляться, учебе, службе в армии и другие.

Также участники движения поведали о проводимой ими акции поддержки четырнадцатилетнего Степы Игнатенко из Амурской области, который получил травму шейного отдела позвоночника летом 2020 года и сейчас проходит сложный процесс восстановления.

«Врачи говорят, что есть надежда на выздоровление. Мы восприняли эту трагедию близко к сердцу еще и из-за того, что среди наших друзей есть мальчик, который прикован к инвалидной коляске, мы часто посещаем его и стараемся по возможности ему помогать», — сообщили юнармейцы.

Калиматов пожелал скорейшего выздоровления Степану Игнатенко и всем детям, испытывающим проблемы со здоровьем, и выразил желание также присоединиться к акции поддержки амурского школьника.

Богатырева также рассказала руководителю субъекта, что ингушское отделение находится в тройке лидеров по развитию юнармейского движения.

«Акция «Граффити Победы» и телемарафон «Память жива» признаны одними из лучших патриотических проектов в стране, посвященных юбилею Победы. Пятеро юнармейцев из республики награждены медалями юнармейской доблести. Юнармеец Али Осканов представил проект «Диалоги с героями» Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, а Марем Экажева стала лауреатом всероссийского конкурса «Славим Отечество и Героев»: ее работа вошла в 15 лучших среди 1281 работ, направленных на отбор со всей страны», — отметила она.

Также начальник регионального штаба отметила, что у юнармейского движения Ингушетии есть своя команда КВН, хор, активисты поискового движения, отряд юного десантника и другие. А по инициативе руководства региона впервые в республике создан и функционирует Пост номер 1, он находится в городе воинской славы Малгобеке.

Глава республики поблагодарил руководство движения за вклад в его развитие и воспитание детей патриотических чувств через привитие любви к Родине. «Я рад, что у нас в республике существует такая организация. В вас я вижу будущее не только Ингушетии, но и России. Я не исключаю, что кто-то из вас присутствующих может стать генералом, адмиралом, главой региона», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны страны Сергея Шойгу.

Ингушетия одной из первых в стране включилась в работу движения. К началу 2021 года региональное отделение насчитывало 8255 юнармейцев, актив — около 1000 юношей и девушек.