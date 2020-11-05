Глава Ингушетии принял участие в заседании по вопросам регионального развития

В ходе мероприятия, проходившем в режиме видеоконференции, обсуждался вопрос совершенствования института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья, а также переселения людей из домов, подлежащих сносу или реконструкции на основании адресных программ.

Комплексное развитие территории позволит придать городам современный облик, а гражданам — улучшить жилищные условия, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

В заседании приняли участие главы федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы России, первые лица субъектов государства.