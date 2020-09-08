Глава Ингушетии примет участие в экологическом празднике «День реки Сунжа»

Мероприятие пройдет 16 сентября, организатором выступает министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии в рамках всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Субботник по очистке и благоустройству водоохранной зоны и берегов реки Сунжа будет проведен с участием неравнодушных жителей республики, а также представителей оргкомитета «Вода России», «Российского экологического общества», министерств, ведомств, муниципалитетов, всех, кто заинтересован в пропаганде бережного отношения к природе региона и улучшении качества экологии.

Экомарафон начнется в 9 часов утра. Участники будут обеспечены необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

По окончании акции на территории парка семейного отдыха города Сунжи пройдет праздничный концерт с участием артистов государственной филармонии, развлекательные мероприятия для детей и взрослых, состоится выставка Ассоциации ремесленников Ингушетии, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, новый республиканский праздник «День реки Сунжа» был учрежден в 2018 году.

Река Сунжа — самый крупный водный объект Ингушетии, расстояние от устья до места водопользования составляет порядка 185 км. Общая протяженность реки — 278 км, 66,5 из них протекает по территории региона.