Глава Ингушетии поздравил россиян с Днем Государственного флага страны

По его словам, этот день «объединяет многонациональный народ в стремлении сделать Россию единым и сильным государством, наполняет сердца людей чувством гордости за свою великую страну».

«Триколор является символом современной, свободной и процветающей России и отражает славную историю страны, ее военную мощь, богатую культуру, выдающиеся достижения», — подчеркнул Глава республики.

Он считает, что российский флаг олицетворяет «мужество, благородство, трудолюбие и согласие российского народа, его любовь к Родине. Все значимые события в жизни страны проходят под развевающимся бело-сине-красным полотнищем. Именно под этим флагом наши соотечественники совершают великие подвиги, добиваются успехов в сфере экономики, науки, культуры и спорта, защищают целостность и суверенитет государства. И поэтому очень важно прививать бережное отношение к символике нашей страны, говорить о ее значении своим детям и внукам».

«Жители Ингушетии вносили и, уверен, в дальнейшем будут также вносить достойный вклад в развитие российского государства, воспитывать достойных граждан страны в духе уважения и любви к Родине. От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, новых свершений. Мира и процветания Ингушетии и России», — пожелал Калиматов.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Он был установлен на основании указа Президента России от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР».