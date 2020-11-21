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Глава Ингушетии поздравил работников и ветеранов телевидения с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил работников и ветеранов ТВ республики с профессиональным праздником — Всемирным днем телевидения.

«Телевидение играет особую роль в жизни общества и государства, обладает огромной силой, способной объединять людей, направлять их энергию на созидательный труд», — отметил Калиматов.

По его мнению, сегодня, с развитием современных средств коммуникации и информационной деятельности, перед тележурналистами ставятся особые задачи — своевременное и грамотное информирование людей о событиях и процессах, происходящих в республике, стране и мире. Каждая телепередача, репортаж или сюжет создают общественное мнение, способствуют воспитанию подрастающего поколения, помогают решать социальные проблемы населения.

«То, что мы видим на экранах каждый день — это результат труда журналистов, режиссеров, операторов, монтажеров, всех, кто находится в кадре и за кадром. Представителей вашей беспокойной и нужной профессии всегда отличают активная жизненная позиция, стремление быть в гуще событий. Благодаря вашей оперативной просветительской работе человек в полной мере может ощущать современный ритм жизни, оставаться в курсе всех событий, идти в ногу со временем», — отметил Глава республики.

Он выразил слова искренней благодарности всем журналистам, кто в эфире компетентно и объективно освещает актуальные вопросы жизнедеятельности региона.

Калиматов пожелал телевизионщикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности на благо Ингушетии.

Напомним, Всемирный день телевидения берет начало 17 декабря 1996 года. Генеральная Ассамблея ООН провела 88-е пленарное заседание, результатом которого явилось принятие резолюции. Документ установил памятную дату — 21 ноября. Она имеет символическое содержание и приурочена к проведению первого Всемирного телевизионного форума.

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