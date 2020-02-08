Глава Ингушетии поздравил представителей научного сообщества с профессиональным праздником

«Наука — главная движущая сила прогресса, основа экономической мощи нашей страны. Ей отводится особое место в современной жизни», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что «достижения в области науки являются основным ресурсом развития нашего общества. Интеллектуальный труд, новейшие технологии в наши дни востребованы как никогда. Растет интерес к науке среди подрастающего поколения. Этому способствует проведение различных конкурсов, создание специализированных лабораторий и классов, эффективная система поддержки одаренных детей».

«Сегодня перед нами стоят важнейшие задачи по развитию науки и образования, построению инновационной экономики, по поддержке молодых ученых и перспективных исследований. От их успешного решения будет зависеть динамичный рост экономики и благосостояния наших граждан», — сказал Глава республики.

Калиматов выразил искреннюю признательность всем, кто посвятил себя служению науке, кто стремится к новым открытиям и воплощению перспективных идей, кто своим талантом и самоотверженной работой делает реальными самые смелые планы.

Он пожелал ученым крепкого здоровья, вдохновения, новых свершений и творческих успехов в созидательном труде.

Напомним, 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента страны от 7 июня 1999 года, «следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

РАН была создана по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената в 1724 году.