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Глава Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил пограничников с профессиональным праздником.

«На протяжении многовековой истории страны воины-пограничники преданно служили Родине, оберегая рубежи нашей великой державы. Именно пограничники дают первыми отпор врагу, мужественно и стойко отражают посягательства на независимость нашей страны», — отметил Калиматов в своем обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя региона.

По его словам, «надежная охрана границ государства — почетная и ответственная миссия, дело чести каждого, кто свято чтит нерушимые законы войскового товарищества и взаимовыручки. И сегодня на страже рубежей Великой России находится современное поколение пограничников. Это — люди, бесконечно преданные воинскому долгу, готовые в любую минуту дать отпор противнику».

«Военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, сохраняя славные традиции воинов-пограничников, продолжают успешно нести свою службу по охране государственной границы на южных рубежах России. Сегодня перед вами стоят сложные и ответственные задачи по противостоянию международному терроризму, организованной преступности и защите экономической безопасности. Высокое мастерство, боевая выучка и сила духа помогают вам с честью выполнять свой служебный долг», — подчеркнул Глава республики.

Он выразил уверенность, что профессионализм, мужество и преданность пограничников избранному делу будут и впредь служить надежным щитом по охране государственной границы, залогом мира и спокойствия в Ингушетии и России в целом.

Калиматов пожелал военнослужащим Пограничного управления по республике крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в деле охраны государственной границы России.

Напомним, в 1958 году Совет министров СССР принял постановление об учреждении Дня пограничника, закрепив за ним 28 мая. В России же профессиональный праздник пограничников официально отмечают с 1994 года, тогда Президент страны подписал указ о его учреждении. Причем дату празднования было решено оставить прежнюю — 28 мая, поскольку именно в этот день в 1918 году в РСФСР появилась Пограничная охрана: она была учреждена декретом Совнаркома. А спустя год ее переименовали из охраны в войска.

 

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