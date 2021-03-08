8 марта

Глава Ингушетии поздравил находящихся на ночном дежурстве врачей городской больницы с праздником

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вечером 7 марта посетил больницу города Карабулака, поздравил женщин-врачей с наступающим праздником, пообщался с пациентами.

На своей странице в Instagram Калиматов отметил, что 8 марта «кому праздник, а кому — трудовой день. С раннего утра сотни наших замечательных женщин, невзирая на дату, приступят к выпечке свежего хлеба, чтобы он попал на наши столы к завтраку, уборке дворов до того, как мы начнем выходить на улицу, обходу пациентов в больницах, потому что болезни не дают выходных, и будут заниматься множеством других общественно важных дел».

«А многие из них даже встречают новый праздничный день на службе. Среди них медперсонал Карабулакской городской больницы, находящийся на ночном дежурстве, прекрасную половину которого мне посчастливилось поздравить лично с наступающим Международным женским днем», — написал Глава республики.

«Милые наши дамы, проводящие канун и сам праздник на своих рабочих местах, спасибо вам за ваш труд, за честное и добросовестное исполнение обязанностей. За то, что, несмотря на сложности, вы всегда улыбчивы и жизнерадостны. За то, что ваша забота, доброта и душевная щедрость не знают отдыха. Здоровья, счастья и семейного благополучия вам», — добавил Калиматов.

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