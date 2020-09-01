Глава Ингушетии побывал на праздничной линейке в одной из назрановских школ

«Мне очень приятно находиться сегодня здесь и иметь возможность разделить с вами радость этого праздника. Школьное время — время воспитания, формирования мировоззрения и образования, которое сегодня объединяет всех нас, маленьких и взрослых, становится основой для успешной карьеры и нормальной, достойной во всех отношениях жизни. Искренне желаю всем учащимся, родителям, педагогическим работникам новых успехов, душевного тепла, счастливого будущего», — сказал, в частности, Калиматов в своем выступлении.

По завершении торжественной части дети отправились на первые после долгих каникул уроки мира и здоровья, а для Главы Ингушетии была организована экскурсия по школе, в ходе которой он осмотрел помещения учреждения, проверив, в каких условиях будет проходить образовательный процесс.

Напомним, новый учебный год начинается в условиях усиления мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во всех образовательных организациях были проведены мероприятия по уборке и дезинфекции помещений, школы обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Линейки проводились только для учащихся 1, 4, 9 и 11 классов.

В релизе отмечается, что за парты в наступившем учебном году садятся свыше 80,3 тыс. школьников, из них более 9,3 тыс. — первоклассники.