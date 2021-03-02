Глава Ингушетии отметил заслуги перед республикой руководителя ансамбля «Престиж» Александра Чередниченко

«Вы посвятили свою жизнь служению творчеству и многие года отдаете все свои силы и знания любимому делу. Яркий талант, трудолюбие, увлеченность творчеством позволили Вам достичь высокого исполнительского мастерства. Своим творчеством Вы внесли большой вклад в развитие национального искусства», — написал руководитель региона в поздравительном адресе.

Калиматов отметил, что Александр Чередниченко является бессменным руководителем группы «Престиж», которая берет начало своего творческого пути с 1982 года в городе Малгобеке, где родился музыкант и продолжает трудиться на благо Ингушетии.

«Все эти годы Вам удавалось сплачивать вокруг себя неравнодушных, творчески одаренных людей. Ваши песни долгие годы радуют жителей Ингушетии. Созданные Вами произведения стали настоящими хитами, они и сегодня пользуются популярностью, их знают и любят представители старшего поколения и молодежь», — написал Махмуд-Али Калиматов и пожелал юбиляру доброго здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и новых ярких идей.

Поздравительный адрес и юбилейную медаль от имени руководителя Ингушетии музыканту вручил глава города воинской славы Малгобека Муса Галаев.