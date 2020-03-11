Газоснабжение

Глава Ингушетии обсудил с представителями ПАО «Газпром» перспективы дальнейшего сотрудничества

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на рабочей встрече с членом правления ПАО «Газпром» Владимиром Марковым обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и руководитель регионального правительства Владимир Сластенин.

Калиматов поблагодарил Маркова за эффективное сотрудничество, которое дает импульс дальнейшему развитию региона и повышению качества жизни населения. Он отметил, что благодаря «Газпрому» в Ингушетии продолжается газификация отдаленных населенных пунктов, строятся спортивные объекты.

«За последние годы проведена большая работа по установлению владельцев безучетных сетей и их легализации. Теперь наша задача — использовать строго по назначению финансирование, рассчитанное на обновление сетей», — цитирует руководителя субъекта пресс-служба Главы и правительства республики.

В свою очередь, представитель компании поблагодарил Калиматова за встречу и возможность обсуждения выполнения задач. Марков отметил, что «Газпром» обеспечит дальнейшее выполнение всех обязательств, связанных с расширением возможности газоснабжения региона.

Далее встреча продолжилась в расширенном формате — стороны перешли к совещанию с представителями дочерних предприятий ПАО «Газпром», членами республиканского правительства и главами муниципальных образований, на котором более детально обсудили каждое направление взаимодействия.

Напомним, уровень газификации с 2005 года вырос на 24,1% и по состоянию на 1 января текущего года составил 85,3% (в целом по России 70,1%).
Общий объем инвестиций, направленных ПАО «Газпром» на газификацию республики с 2008 по 2019 годы, составил 4 287,5 млн рублей.

В рамках утвержденной программы газификации регионов России на 2020 год в региону предусмотрено выделение инвестиций в объеме 1 448,0 млн рублей.

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