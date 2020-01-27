Глава Ингушетии назвал нового премьера республики человеком с «колоссальным опытом»

«Лично знаю Владимира Владимировича уже 30 лет, за которые он прошел большой путь. Думаю, его колоссальный опыт будет применим к республике при выполнении намеченных нами планов», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ранее сегодня руководитель региона отправил в отставку правительство во главе с Константином Суриковым.

Временное исполнение обязанностей председателя возложено на Сластенина, назначенного ранее первым вице-премьером Ингушетии. Также свои обязанности продолжают выполнять члены существующего кабинета министров до формирования нового состава.

Основными задачами обновленного правительства Глава Ингушетии обозначил — дальнейшее социальноэкономическое развитие республики.

Новый руководитель кабинета министров Владимир Сластенин — выпускник Куйбышевского Политехнического института, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях, занимал должности руководителя департамента финансов в самарской администрации, первого заместителя главы Самары.