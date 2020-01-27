Отставка правительства

Глава Ингушетии назвал нового премьера республики человеком с «колоссальным опытом»

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Владимир Сластенин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что опыт нового премьера республики Владимира Сластенина будет востребован при выполнении намеченных планов.

«Лично знаю Владимира Владимировича уже 30 лет, за которые он прошел большой путь. Думаю, его колоссальный опыт будет применим к республике при выполнении намеченных нами планов», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, ранее сегодня руководитель региона отправил в отставку правительство во главе с Константином Суриковым.

Временное исполнение обязанностей председателя возложено на Сластенина, назначенного ранее первым вице-премьером Ингушетии. Также свои обязанности продолжают выполнять члены существующего кабинета министров до формирования нового состава.

Основными задачами обновленного правительства Глава Ингушетии обозначил — дальнейшее социальноэкономическое развитие республики. 

Новый руководитель кабинета министров Владимир Сластенин — выпускник Куйбышевского Политехнического института, имеет опыт работы в банковской системе на управляющих должностях, занимал должности руководителя департамента финансов в самарской администрации, первого заместителя главы Самары.

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