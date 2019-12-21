Спорт

Глава Ингушетии наградил главного тренера и генерального менеджера сборной России по греко-римской борьбе

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Президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев побывал в Тырныаузе, где проходят тренировочные сборы сборной России по греко-римской борьбе.

В состав российской команды входят и ингушские спортсмены Муса Евлоев, Бекхан Оздоев и Ислам Опиев, а в тренерский состав — вице-президент федерации спортивной борьбы республики Бекхан Манкиев, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

«Решил навестить наших ребят на месте проведения сборов, узнать, как проходит тренировочный процесс, имеются ли какие-либо сложности. Пообщался с главным тренером сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, который отметил, что очень доволен работой наших ребят. Он сказал, что они очень дисциплинированы, добросовестны и работают с полной отдачей», — рассказал Белхороев.

По его словам, у него была еще одна приятная миссия. «Передал грамоты Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Гоги Когуашвили и генеральному менеджеру сборной команды России по греко-римской борьбе Вадиму Кумаритову. Они награждены за вклад в развитие спортивной борьбы в республике», — отметил президент федерации спортивной борьбы региона.

Также он добавил, что сбор в Кабардино-Балкарии базовый. Это — подготовка к чемпионату России, который пройдет в Новосибирске в январе 2020 году. По решению тренерского состава Муса Евлоев от турнира освобожден, Бекхан Оздоев и Ислам Опиев будут бороться.

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