Глава Ингушетии Калиматов поздравил с юбилеем премьер-министра России Мишустина

«Вас знают и уважают как мудрого политика, опытного руководителя, чуткого и внимательного человека, который много делает для развития и процветания России, повышения качества жизни людей и консолидации общества», — отметил Калиматов в своей поздравительной телеграмме.

Он пожелал Мишустину «бодрости духа и оптимизма, новых достижений и успехов в ответственном и высоком служении Отечеству».

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») с присвоением квалификации «инженер-системотехник», в 1992 году — аспирантуру этого вуза, информирует ТАСС.

В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России».

Доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве России (ныне — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ) защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

Занимал различные высокие должности. С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы России. После прихода на пост главы ФНС Михаил Мишустин заявил, что механизм взаимодействия граждан с налоговой службой «должен быть максимально комфортным». При нем в ФНС началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов.

15 января 2020 года Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На следующий день депутаты дали согласие на назначение премьер-министра (за — 383, воздержался 41, против — не было).

16 января 2020 года Мишустин был назначен председателем правительства России.

Действительный государственный советник России I класса (2010).

Награжден орденами Почета (2012), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015). Отмечен Почетной грамотой Президента (2013) и благодарностью правительства России (2016).

Автор монографии «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России» (2005).

Женат, трое сыновей.