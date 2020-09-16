Глава Ингушетии и руководитель Росстата обсудили вопросы подготовки к переписи населения

Визит главы информационно-аналитического ведомства обусловлен предстоящей Всероссийской переписью населения, проведение которой перенесено с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье людей. Событие пройдет в новом, цифровом формате.

Основным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями анкеты на Едином портале государственных услуг. А при поквартирном обходе переписчики будут работать с планшетами с защищенным программным обеспечением, специально выпущенными к мероприятию. В перечень собираемой информации включены вопросы, направленные на реализацию прав граждан на национальную самоидентификацию.

В рамках рабочего визита Малков посетил обособленное подразделение Северо-Кавказстата в Магасе и ознакомился с уровнем подготовки к предстоящему важному мероприятию. Он положительно оценил работу территориального органа по Ингушетии и поблагодарил региональные власти за взаимодействие, в частности, это касается предоставления помещений, технических условий и обучения персонала.

По словам руководителя Росстата, ведомству предстоит проведение трех крупных мероприятий в предстоящем году: сельскохозяйственная микроперепись, сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса, а также уже упомянутая Всероссийская перепись населения, поэтому важно тщательно к ним подготовиться.

По данным Ингушстата, численность населения республики составляет 507061 человек, из них в городской местности проживает 55,6%, а женщин на 19,5% больше, чем мужчин.

Калиматов поблагодарил Малкова за посещение республики и детальный подход при подготовке к главному статистическому событию.

Во встрече также приняла участие руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО Наталья Скоркина.

В заключение стороны выразили уверенность, что мероприятие в Ингушетии пройдет на высоком организационном уровне, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в десять лет. Последняя была в 2010 году. По информации Росстата, за это время в стране произошло около 40 млн демографических событий и существенно изменился облик населенных пунктов.