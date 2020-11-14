Власть

Глава Ингушетии и руководитель главка СК по Ингушетии обсудили вопросы расследования коррупционных преступлений

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В Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с руководителем следственного управления СК России по республике Андреем Коноводом.

Обсуждались вопросы расследования преступлений коррупционной направленности, а также связанных с хищением бюджетных средств, незаконным отчуждением земельных участков, в сфере топливно-энергетического комплекса.

Особое внимание было уделено вопросам профилактики нарушений, в том числе путем организации эффективной работы органов местного самоуправления и органов исполнительной власти республики, а также вопросам возмещения причиненного преступлениями ущерба.

Глава республики высказал пожелание о его информировании относительно выявленных в ходе расследования уголовных дел причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений в органах государственной власти и местного самоуправления, для принятия эффективных управленческих решений, и пожелал Коноводу успехов в работе.

В свою очередь руководитель следственного управления заверил Калиматова, что его пожелания будут исполняться в обязательном порядке, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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