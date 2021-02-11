Глава города Сунжа вручил благодарственные письма московским ингушам

В период пандемии они проявили душевную щедрость и оказали материальную помощь тем, кто в ней нуждался. В условиях самоизоляции эти люди не остались в стороне от чужих проблем. В частности, ими была оказана помощь в приобретении необходимых лекарств, дезинфицирующих средств и различных медицинских принадлежностей на общую сумму свыше миллиона рублей.

Глава города Сунжа Хаваш-Багаудин Сапралиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поблагодарил за активную жизненную позицию, за помощь, оказанную региону в напряжённый для него период, Аушева Магомед-Башира Махтиратовича, Аушева Микаила Усмановича, Хашиева Алихана Магомедовича, Измайлова Магомеда Тархановича, Сейнароева Бексултана Магомедовича.

Помимо этого, мэр Сунжи вручил первому ректору Исламского института Аушеву Магомед-Баширу Махтиратовичу медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией», утвержденную Главой республики Махмуд-Али Калиматовым.