Глава города Сунжа навестил пожилую женщину, пострадавшую от депортации 1944 года

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В преддверии годовщины депортации ингушского народа в 1944 году глава города Сунжа Хаваш-Багаудин Сапралиев навестил Галаеву Лизу Иссиевну, 1939 года рождения. На момент высылки ей было пять лет.

Женщина поделилась с гостем воспоминаниями тех лет. Со слезами на глазах она рассказала, как целые народы подвергались насильственной депортации, в результате погибали десятки тысяч людей. Погибали из-за насилия, холода, голода и лишений.
О том, через какие испытания ей пришлось пройти, женщина поведала на примере своей семьи.

Отец умер по прошествии недолгого времени после депортации. Лиза Галаева и ее две младших сестры остались с матерью. Лиза была вынуждена повзрослеть раньше времени.
Будучи пятилетним ребёнком ей приходилось выполнять совсем не детскую работу.
Девочка собирала уголь вдоль железнодорожных путей, выполняла работу наравне со взрослыми.

Семья с трудом сводила концы с концами. Как заявила Галаева пресс-службе мэрии города, несмотря на все тяготы, выпавшие на ее долю, Лиза Иссиевна никогда не падала духом, радовалась каждому дню своей жизни. И, наверное, в этом ее счастье, призналась женщина.

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