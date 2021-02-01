Глава города Сунжа навестил пожилую женщину, пострадавшую от депортации 1944 года

Женщина поделилась с гостем воспоминаниями тех лет. Со слезами на глазах она рассказала, как целые народы подвергались насильственной депортации, в результате погибали десятки тысяч людей. Погибали из-за насилия, холода, голода и лишений.

О том, через какие испытания ей пришлось пройти, женщина поведала на примере своей семьи.

Отец умер по прошествии недолгого времени после депортации. Лиза Галаева и ее две младших сестры остались с матерью. Лиза была вынуждена повзрослеть раньше времени.

Будучи пятилетним ребёнком ей приходилось выполнять совсем не детскую работу.

Девочка собирала уголь вдоль железнодорожных путей, выполняла работу наравне со взрослыми.

Семья с трудом сводила концы с концами. Как заявила Галаева пресс-службе мэрии города, несмотря на все тяготы, выпавшие на ее долю, Лиза Иссиевна никогда не падала духом, радовалась каждому дню своей жизни. И, наверное, в этом ее счастье, призналась женщина.